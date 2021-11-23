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2021年11月23日星期二
蘇斯克查淚別紅魔 執教3年未奪冠留憾 卡域克征歐聯穩軍心
車路士誓取祖雲提早出線 或續缺盧卡古
干地返英超首戰險勝 認與前四有距離
占士肘擊對手爆衝突 雙方齊被逐 史迪維爆眼角須縫針
薩維利夫再奪年終賽 盼圓大滿貫夢
活士重拾球杆練習 料為復出準備
港隊世盃輪劍團體賽添銀 余翠怡包辦2金1銀
體壇快訊：修夫基續約三獅至2024年
電視精選
沙維歐聯首關誓雪恥 領巴塞續爭出線 傳斟卡雲尼艾薩德舊部
摩連奴變陣 18歲基恩為羅馬奠勝
法甲暴力不斷 皮耶遭球迷掟樽受傷
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【明報專訊】（請看附圖）
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