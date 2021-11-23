占士肘擊對手爆衝突 雙方齊被逐 史迪維爆眼角須縫針

一眉稱占士衝前想道歉

湖人昨於常規賽戰至第3節初段，領先的活塞博得罰球，占士爭搶籃板時揮動左手，擊中史迪維臉部，對方右眼角不斷流血，仍憤怒得衝前理論。兩軍隨即爆發衝突，占士要由隊友分隔，「韋少」韋斯特布克亦顯得怒氣冲冲。球證終判占士二級惡意犯規，是他自2017年來第2次被逐離場，史迪維因兩次技術犯規離場，韋少則被球證指摘火上加油，吞下一次技術犯規。

湖人終以121：116擊敗活塞，重返勝軌，教練禾高與隊友安東尼戴維斯賽後欲降溫。禾高說：「占士被對方打中肋骨，那理應是犯規，他揮動手臂只是想擺脫對方。」「一眉」則說：「大家都知占士並非陰險之人，他轉身衝前沒惡意，只是覺得抱歉，一時難意會自己打中了對方。」活塞方面表示，史迪維縫了7至8針。

帝王炒禾頓 根特利暫代帥位

另外，金州勇士昨有「咖哩仔」史堤芬居里啞火，上陣37分鐘只錄得12分，但威金斯及佐敦普利合力取下65分，以119：104取得四連勝。而薩克拉門托帝王前天吞下三連敗，昨辭退執教逾兩季的教練盧克禾頓，由助教根特利暫領軍。