蘇斯克查淚別紅魔 執教3年未奪冠留憾 卡域克征歐聯穩軍心

48歲的蘇斯克查在曼聯官方訪問中形容，能在球會中由擔任球員，到出任預備隊教練，再接掌一隊帥印，達成了人生其中一個夢想。他指出並非每個人都獲得執教曼聯的機會，因此很榮幸能得到管理層的信任帶領球會，並與一眾職球員合作愉快。提到紅魔去季曾與歐霸獎盃擦身而過，蘇斯克查承認若當日能夠奪冠，將會是一大成就，「但你知道，有時並非獎盃就代表一切……你們可以放聲大笑，但我自豪地回顧在這裏的每一秒」。這名挪威籍教頭又透露，未來日子會用更多時間與家人相處，但承諾日後定會重新執起教鞭。

C朗開腔祝福 今掛帥征黃潛

多名曼聯球員均在社交網向前帥致敬，星將基斯坦奴朗拿度（C朗）相隔一日開腔，讚揚蘇斯克查不論在球員及領隊時期均表現出色，「我初來奧脫福時，他已是我的前線拍檔；當我再回歸曼聯時，他是我的教練。但最重要的是，Ole（蘇斯克查）是出色的好人。不論他的生活有何安排，我都祝願他好運」。周末對屈福特領紅的哈利馬古尼，則被影到在賽後當晚開心用餐，他其後亦向蘇帥致意，指對方兩年前簽下他，「給予我在足球界的最大榮譽」。

曼聯目前在歐聯F組4戰得7分，以較佳對賽成績壓過「黃潛」維拉利爾排榜首。小將格連活特確診新冠病毒，連同傷兵勞基梳爾、卡雲尼、華拉尼及保羅普巴將缺陣。在蘇帥任教下未受重用的中場連格及雲迪碧克，則有望正選上陣。臨危受命的卡域克賽前保持正面，昨在記者會表示雖預期今仗會遇上考驗，但深信球員已準備挑戰。他又強調自己了解球會運作，將專注挑選大軍名單，不去思考暫掌帥印至何時。

普捷天奴成繼任大熱

至於曼聯領隊的繼任人選，多間外國博彩公司顯示，李斯特城領隊羅渣士及巴黎聖日耳門主帥普捷天奴呼聲最高，惟前者稱已向球隊資深球員表明留隊穩定軍心。早前被指是大熱人選皇家馬德里前帥施丹，則稍為降溫排名緊隨二人之後，但英國廣播公司報道他已拒絕接掌曼聯。

（歐聯消息）