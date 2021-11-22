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2021年11月22日星期一
蘇斯克查離曼聯 慘負屈福特下台 卡域克暫掌帥印
曼城征巴黎前割愛壯聲威 廠兵吞紅軍4蛋不敗斷纜
歐陽若曦奪GT盃 克服炒車陰霾 反勝中國強敵
鄧謝配印尼賽奪亞 締近兩年最佳
理文逼和傑志 洛迪古斯倒戈建功
沙維回巢巴塞領軍旗開得勝 否認阿古路提前退役
體壇快訊：港隊闖七欖世盃決賽周
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【明報專訊】（請看附圖）
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