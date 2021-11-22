蘇斯克查離曼聯 慘負屈福特下台 卡域克暫掌帥印

曼聯今季英超首5輪4勝1和，往後7輪卻錄得1勝1和5負劣績，近5仗更4敗共失15球，令得失球差已成負數，現12戰得17分，已被榜首的車路士拋離多達12分。而紅魔昨晚面對雲尼亞里領軍的護級球隊屈福特，在半場已失兩球，加上隊長哈利馬古尼在69分鐘「兩黃一紅」被逐，踢少一人下結果補時階段再失兩球慘敗1：4。門將迪基亞初段連同重射兩度撲出12碼亦無補於事，諷刺是此前投閒置散的荷蘭隊中場雲迪碧克，在下半場入替5分鐘即攻入「破蛋」一球。

解約賠8120萬 尋看守領隊教至季尾

多個傳媒報道，曼聯董事會昨舉行長達5小時的緊急會議，在班主祖爾格拉沙同意下，終決定辭退蘇斯克查。球會官網隨後發聲明表示，蘇斯克查永遠是曼聯傳奇，但遺憾要有這個艱難決定，提及雖然過去數周球隊表現令人失望，但指不應忘記過去3年蘇斯克查為球隊重建工作建立根基，並稱他在球會歷史地位不變，作為曼聯大家庭一分子，將永遠受到球迷愛戴。據報今夏才續約3年的蘇斯克查，將會收取約775 萬鎊（約8120萬港元）解約費。

聲明同時表示，球隊將由助教卡域克暫代領軍，首仗將是周三歐聯作客維拉利爾，並將會尋找一名看守領隊執教至季尾。據報球會首選是跟基斯坦奴朗拿度（C朗）及保羅普巴關係良好的施丹，但另有報道指其妻不願在曼市生活而成最大障礙。而曾效力曼聯的另一法國隊名宿白蘭斯，以及阿積士主帥坦夏格亦是潛在人選。

執教3年零冠 上季英超奪亞最佳

48歲的蘇斯克查於2018年12月宣布離任挪威球會莫迪主帥，並於19日出任曼聯看守領隊，首8仗全勝兼11場不敗，於2019年3月28日「坐正」，3年執教成績是168場92勝35和41負，勝率54.7%，但一直未能贏得錦標，導致這名挪威籍教頭近年已多次傳出帥位不穩，最佳成績為上季英超及歐霸盃亞軍。