體壇快訊：余翠怡輪劍世盃封后

黑帝卡塔爾站排頭位

世界一級方程式（F1）昨演卡塔爾站排位賽，平治「黑帝」咸美頓以1分20.827秒力壓紅牛的韋斯塔本排頭位。「韋少」隊友佩雷斯則意外於次節止步，以第11位出戰今晚的正賽，法拉利的陸奇尼亦僅排第13，二人同樣是今季第3次排位前10不入。

FC橫濱篤定降班

FC橫濱昨於日職被神戶勝利船憑球星大迫勇也及恩尼斯達各建一功，主場以0：2告負，與大分三神及仙台維加泰，同告提早兩輪篤定降班。至於神戶賽後36戰得70分續排第3，領先第4的名古屋鯨魚5分，尚欠1勝便可取得來季亞冠參賽資格。

占士復出無阻湖人三連敗

洛杉磯湖人球星勒邦占士養傷逾半個月後昨復出，惟球隊於NBA常規賽作客108：130大敗予有舒路達首倒戈的波士頓塞爾特人，吞下三連敗。另外，達拉斯獨行俠落實將於明年1月5日在常規賽迎戰勇士一戰，榮休名宿「德國槍」諾維斯基的41號戰衣。