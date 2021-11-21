鄧謝配印尼羽賽爭冠 4強挫東奧宿敵復仇 劉慕裳空手道世界賽摘銅

印尼羽毛球大師賽 now631台 下午13：00直播

鄧俊文與謝影雪今夏於東奧混雙銅牌戰，苦戰3局不敵日本隊的渡邊勇大及東野有紗，屈居「梗頸四」，歷來6次對碰亦全部落敗。世界排名第9位的他們昨在印尼大師賽4強，再遇宿敵同樣打得艱苦，首局扳平後在尾段被擴大優勢，先輸一局18：21。兩對組合在次局打成13分平手時，鄧謝配連番攻勢拉開比數，以21：19險勝扳平。這對港將在決勝局令渡邊勇大多次飛身救波，終在最多拉開10分領先優勢之下，以21：17奠定勝局，首度躋身世巡賽750級別決賽。

決賽鬥泰國強敵 總教練寄語沉着應戰

港隊今站派出伍家朗、李卓耀及鄧謝配在峇里島出擊，但伍家朗在8強飲恨出局，李卓耀在首圈亦敗予東奧冠軍安賽龍。這對港隊最後希望除了8強以直落兩局取勝，晉級過程其餘3仗均與對手鬥至決勝局，此仗更打足1小時16分鐘。總教練何一鳴大讚徒弟心態成熟是關鍵，「整場賽事跑動多，原本我也擔心阿雪捱不住，但最後信念夠堅定，勝仗難能可貴。」

鄧謝配今午轉戰泰國隊組合佩華拉露高及塔拉達娜猜，對手為頭號種子。30歲的謝影雪早前在德國站傷膝，至今未復元，拍檔鄧俊文笑言要「食好瞓好」，準備今日爭冠，何一鳴則預期決賽會如4強般艱苦，他說：「阿雪受傷後，我們近期請來物理治療師幫忙，總算穩定了傷勢。泰國組合一樣跑得，來回板數肯定多，希望他們像今仗般以穩定情緒和耐性應戰。」

劉慕裳力壓埃及對手 感激家人支持

返美訓練 下月偕兄征戰亞洲賽

東奧歷史性奪銅的空手道女將劉慕裳，昨在迪拜出戰世界賽女子個人形季軍戰，則再以一百零八手袋走25.96分，以0.96分力壓埃及隊對手Hesham Aya，連續兩屆奪銅。她今夏從東京返港隔離後，未足兩個月便赴美特訓，這次不忘感激家人體諒，「好多謝屋企人一直支持，給予我空間去練習，是他們的體諒令我再踏世界賽頒獎台」。

劉慕裳自東奧後因傷棄戰全運，大腿傷患反反覆覆，但她堅持訓練保持狀態，又透露今年以奧運及世界賽為最大目標，盼望保持世界級水平。如今她摘銅圓夢，但隨即又要返美，準備下月中展開的亞洲賽，屆時其兄劉知名亦會參戰，齊為明年杭州亞運爭牌準備。