年少未雨綢繆 波牛任體育老師成出路

多名前港超門將同於教大畢業

獲陳家麒鼓勵 醒覺不應只當波牛

不少球員都在職業足球生涯期間未雨綢繆，入讀教大體育教育學士，或透過教大運動教練及管理學副學士再升讀學士，為轉型體育教師鋪路。例如90年代至千禧年代中期有黎柏勇及陳家麒，黎柏勇現於名校喇沙書院任職及兼任足總教練導師；陳家麒其後任職多間小學，同時任教教大副學士課程，常常鼓勵後輩雙線發展多讀書。

陸平中是首屆文憑試考生及2017年教大畢業，他透露當年便是獲港足青年軍門將教練「陳麒」鼓勵，才下決心邊踢波邊讀書，「小時候想過踢波就不用讀書，但都有家人壓力。陳家麒當年時常分享重返校園讀書的心得，令自己醒覺想嘗試努力，文憑試前一年半用心讀書，最終成績達到入學最低要求，發現自己也不止是齋踢波的波牛」。

其餘教大球員方面，2009年東亞運金牌成員門將吳逸凱曾讀過教院，之後因再做球員放棄升學，之後做健身教練及近年創業開台式飲品店；現役有上學年畢業的理文兼港足門將袁皓俊和晉峰中場廖億誠，前港超兵有已成小學教師的趙少維及曾梓軒，效力過愉園的林毅東及黃榮傑，則是曾放棄教職去做全職球員。

（無悔足迹）