陸平中初為人師學收火 告別11年職業球員生涯 校園重覓價值

陸平中於2010年9月展開職業生涯，受港足前門將陳家麒鼓勵邊踢波邊讀書，經過5年「半工踢」完成香港教育大學體育教育學士。在上季效力的天水圍飛馬退出港超後，他今夏很快獲得天水圍區一間中學聘為體育教師，趕及在開學前「落班」，在校外則加盟港甲球會南華繼續比賽，承認重返港超機會已不大，「原本和飛馬簽了兩年合約，曾相信會續留港超，直至8月中球會才通知下季唔搞，但都有心理準備而有看不同求職廣告。自己算是幸運一群，至少仲有得揀」。成為體育教師逾兩個月，陸平中現任教10班體育課，亦要為中四選修科山藝課程備課和製作教材，過去一直做球員的他承認，現在難免不慣，「仍在適應這個職業，始終過去10年一直在球場訓練和比賽，但起碼能準時出糧，已是過去兩年都無試過的事」。

半工踢考取教大學位 散班後有後路

任中學體育教師 感嘆終能「準時出糧」

陸平中11年來踢過6間球會，起初只任3號門將，2017年初在理文流浪因門將邱于銘投考海關而漸獲機會，之後隨教練馮凱文到凱景及和富大埔均成正選，惟因傷無緣出戰亞冠外圍賽。出道球會屯門捲入打假波醜聞而解散，近年在大埔及飛馬又遭欠薪自降，但他最後一季在飛馬終獲童年偶像范俊業指導，陸平中苦笑謂生涯如坐過山車，「高山低谷都遇過」。

27歲離開球圈是否比預期早？平中說近年兩度經歷球會欠薪散班，間接加速轉行決定，「常提自己每年都可能是最後一年，特別近年覺得不再關乎能力或際遇，要欠薪的欠薪，要自降的自降。這樣離開球圈內心是有少許不開心，但現實就是這樣，可能自己在場上表現未令人說服，從而獲得更好待遇。球員其實很無辜，任何訓練比賽都去足，最後卻要面對拖字訣欠薪，得不到應得的，正如球迷常說『有汗出無糧出』，但學前輩話齋，這些都是茶餐廳例湯，整定」。

年紀漸長不再火爆 明白言行影響身邊人

以往陸平中在比賽不時情緒爆發，近兩季判若兩人收火不少，他承認在女友及家人提醒下有所反思，「過去很容易變得急躁影響表現，近兩季我刻意控制情緒，不想再有容易忟憎或太hyper印象。雖然球圈有人覺得我要夠癲才踢出自我，但現在27歲已算大個，想控制言行」。他透露來到學校後，曾有學生反映在YouTube看過他在比賽時爆粗的片段，令他頓感尷尬，明白言行會影響彼此，「有時學生真的會記着交談內容，不是笑完就算，在學校也是給自己一個課堂」。平中唯獨不變的，是對自己的要求，「就算專長不是跨欄或跳高，我都想嘗試如何做得更好令學生有興趣，團火一直都在。欠薪時我也自責要令家人擔心，人工出唔齊如何畀足家用，不想再影響身邊人。希望在新的職業，可找回自己價值和尊嚴」。

（無悔足迹）