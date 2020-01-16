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2021年11月20日星期六
紅軍傷兵潮礙爭標路 中場效率降拖累表現 迎廠兵仍佔先
車路士征李城續缺盧卡古 華拿復操勢候命
謝拉特掌維拉首擊迎白禮頓 強調非視新東家為踏腳石
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鄧謝配印尼羽賽輕鬆闖4強 伍家朗8強飲恨
細威阿金關注彭帥狀况 WTA不排除撤出中國市場
歐陽若曦澳門GT盃排位居次 首回合頭排起步
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【明報專訊】（請看附圖）
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