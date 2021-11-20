謝拉特掌維拉首擊迎白禮頓 強調非視新東家為踏腳石

謝拉特前晚首以維拉領隊身分出席記者會，談到在新東家的目標，「你不會聽到我說踏腳石這個字，能執教維拉是我的榮幸，我會為這工作付出所有，我是百分百忠誠的。」被指有意為執教利物浦鋪路的他，稱「有夢想沒有不妥」，但認為紅軍已有高普這世界級領隊，若對方簽下終身合約，自己將感到高興。維拉下月11日在英超作客利物浦，謝拉特將返成名地晏菲路球場倒戈。他又透露2017年初執教利物浦青年軍時，一直與高普保持聯絡至今，期待雙方首次交戰。

維拉11戰得10分排在16位，今仗惡鬥多6分排第7的白禮頓。謝拉特期望打造悅目的足球風格，盼麾下貫徹自己的理念，又稱相信球迷今晚可看到改變。至於紐卡素的艾迪賀維及諾域治的甸恩史密夫，今晚亦迎來領軍「地標」，分別迎戰賓福特及修咸頓，

迪布尼染疫 至少避戰3仗主場

另外，曼城中場奇雲迪布尼昨證實染疫，勢避戰3場主場比賽，依次是英超對愛華頓、歐聯鬥巴黎聖日耳門及英超碰韋斯咸。