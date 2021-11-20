紅軍傷兵潮礙爭標路 中場效率降拖累表現 迎廠兵仍佔先

季初評價英超四雄，以雙藍比雙紅可靠。當時考慮到的，一為車路士贏人腳，曼聯則兵強帥弱；二為曼城有哥迪奧拿的戰術，稍遜半籌的高普儘管麾下同樣不乏通天老倌，卻未必能完全應付傷病潮。此際局面也大致脗合，即係話，一如國際賽期前談論曼城，紅軍暫被韋斯咸壓過退居第四其實不差，僅為未達最佳水平而已；今晚迎戰阿仙奴亦近似曼市打吡，紅軍倘正常發揮，那麼兵工廠無論奧巴美揚與湯馬士柏迪趕及痊癒與否，皆需十成功力抗衡，只是差距要小於雙曼之比。

屏障不足致防線壓力增

強化TAA 助沙拿配合進攻

紅軍欲退敵的一大關鍵，在於前場壓迫能否封鎖阿仙奴二人中場的串連，像大炒曼聯之役般照辦煮碗，徹底打斷對手推進路徑。無奈紅軍刻下問題之一，偏偏為逼搶效率不穩定，而這可歸咎於中場線十字軍叢生，正選星期美點。例如開季獲重用的小將艾利洛不幸斷腳早早收檔，拿比基達在屠魔打出代表作後不久又打柴；最強逼搶孖寶法賓奴與佐敦軒達臣同樣踢吓唞吓，而且不利狀態提升和維持。

身前屏障幫不到忙，自然苦了後衛，尤其是當TAA的進攻角色繼續進化，中場給予右後防的保護更形重要。看着TAA職業生涯的演變，永遠充滿趣味。眾所周知他於青年軍司職攻中，上季高普確曾讓他有由自殺到蛾眉月對出，惟看來成效未盡如意，於是再改造為如今混合奇雲迪布尼與祖奧簡斯路的版本。可是單棍意義有限，高普顯然花過心思，進一步強化TAA、沙拿及右中場這個三角形的配合。

三人一體移動，先是保證右路經常出現三打二。然後除了比賽中的慣常換位，各仗亦會按戰術需要，有時由沙拿拉邊、TAA在half-space傳中，有時由沙拿移入炮台位、TAA拉闊；右中場不同人選，亦決定了傾向直接入楔盲眼位，抑或幫手駁腳轉邊等等。如此多變，加上沙拿目前遠超xG值的腳風，產生協同效應，繼而惠及其他隊友，促成紅軍得球冠絕群雄。

國際賽冬休有利主力回勇

鋒線吃虧成爭標隱憂

可以預期的是，紅軍整體仍會略有進步空間。沙拿的入球率固然將會回軟，但隨着國際賽冬休，並有好些國腳已無出線壓力，全員能安心於球會重整身心，掃除防守偶爾失神的毛病；重創初癒的VVD亦可望重拾霸氣，以及熟習新模式新拍檔，回復指揮若定一夫當關。然而講到底，紅軍畢竟軍容吃虧。譬如四大前鋒中，現在失去假九王法明奴的影響尚算可控，再少任何一個都很大鑊。重奪英超錦標，始終需要其他環境因素呢。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。