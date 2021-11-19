普巴赴迪拜養傷 經理人暗示冬窗離魔

普巴將於明夏與曼聯約滿，皇家馬德里、巴黎聖日耳門（PSG）及其前東家祖雲達斯均被指有意簽入這名28歲球星。拉奧拿近日受訪再含糊言辭引起外界揣測，又趁機揶揄常批評普巴的曼聯名宿，「12月是夢想之月……我不能阻止任何人追夢，現在仍言之尚早，我們最好還是不要談及保羅（普巴），但如果一些曼聯名宿不提及我們，他們就沒有什麼可討論了」。曼聯昨公布今年度首季財政報告，今夏簽入基斯坦奴朗拿度（C朗）、華拉尼及查頓辛祖3名高薪球星後，總薪酬開支較去年大增23.1%，高達3.54億鎊（約36.2億港元），在觀眾重新入場下則獲得1.265億鎊比賽收入。

英超4會包機載巴西兵歸隊

另外，為確保球員國際賽後趕及歸隊報到，英超球會曼聯、曼城、利物浦及列斯聯合租私人飛機接載6名巴西國腳返英，包括費特洛迪古斯、艾達臣摩拉斯、加比爾捷西斯、艾利臣比加、法賓奴及拉芬夏比洛尼。