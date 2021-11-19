丹尼爾踢拖返魯營爭正選 38歲自言有心有力 明年初披小白巴塞8號

簽約半年爭正選 回巢幫忙不問回報

丹尼爾今年9月離開巴甲球會聖保羅，近日以自由身重返西甲加盟舊會巴塞，雙方簽約至明年6月30日，並按表現決定是否續約。這名38歲右閘前晚在會長拿樸達陪同下重返魯營球場，並一如2008年從西維爾首次加盟時穿上拖鞋現身，簽約時更赤腳「上陣」。

丹尼爾在記者會上表示重返巴塞並非要履行責任，「我不認為自己有任何責任，相反我為能幫助球隊感到高興，因此當沙維（巴塞隆拿主帥）來電時便答應加盟。這裏將是我的最後一站」。丹尼爾又認為年齡只是數字，已在今夏東京奧運展示實力。目前未能在西甲註冊的他，表明待明年1月可以上陣時，會全力爭奪正選。

丹尼爾據報僅象徵式收取1歐元（約8.83港元）周薪，西班牙電台RAC1則稱其違約金高達1億歐元。他未有澄清是否屬實，但表示只求付出不問回報，「當你想達成某些東西時，收穫多少並不重要。當然我要養家，但這並非談論這些事情的時候，現在要做的是幫助巴塞。當巴塞需要你時，其餘一切也是次要」。被問及未能與前隊友美斯合作會否留憾時，丹尼爾卻笑稱可令對方回巢，「給我幾小時，就可以將他帶回來。他已寫下球會的光輝一頁，並將永載史冊，更是我曾見過最好的球員及隊友。若能在這見到他當然好，但這並不會發生」。丹尼爾亦透露，選擇8號戰衣是向號碼舊主人恩尼斯達及史岱捷高夫致意。

總監認冬窗沒薪酬空間增兵

巴塞會長拿樸達在記者會上，被問及恩尼斯達及美斯會否回巢時說：「我不能排除這個可能。他們是創造球會歷史的要員，但現在與其他球隊有合約在身，你必須尊重，但沒有人知道未來會發生什麼。」然而，同場的足球總監艾利文尼表示，巴塞在明年1月轉會窗已沒有薪酬空間增兵，意味需要出售球員，否則至季後才可物色心頭好。新帥沙維下周日凌晨將展開首擊，在西甲主場迎戰愛斯賓奴，惟翼鋒奧士文尼迪比利因傷缺陣。《阿斯報》報道，沙維視這名法國國腳為發展核心，要視乎對方是否續約而制訂發展藍圖。

（西甲消息）