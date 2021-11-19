體壇快訊：梁育榮領銜亞大賽續勇

奧運7金車手堅尼擬退役

近4屆奧運橫掃7金2銀的英國隊單車名將堅尼（Jason Kenny），昨表示對續戰2024年巴黎奧運不感樂觀，又慨嘆已記不起沒傷患下訓練的日子，但會在聖誕才決定會否堅持下去。33歲的他今夏於東京奧運稱霸凱林賽（又稱競輪賽），但在爭先賽及團體爭先賽分奪銀牌，未能衛冕。

遇襲女足供稱被鐵通打腳

巴黎聖日耳門（PSG）女足球員Kheira Hamraoui，本月4日乘車時遭兩漢攔截並施襲致身體多處受傷。法國《隊報》披露其口供內容，稱兩名兇徒以鐵通多次毆打其腳部，她亦表示聽到「與有婦之夫發生關係」的字句，但未有提及正接受調查的法國隊名宿艾比度。接載Kheira回家的Aminata Diallo，早前已否認被指不忿被搶去正選而買兇襲擊，其後獲釋。

澳職開鑼 墨城獅吼打頭陣

澳職新季今午開鑼，首戰由衛冕的墨爾本城在主場迎戰布里斯班獅吼。主隊料由澳洲隊射手占美麥卡倫領銜，而曾效力哈化柏林的新兵馬菲歷基季前來投，今仗有望首度上陣。客軍獅吼今季有工藤壯人及檀崎竜孔兩名日籍球員離隊，但主力艾德列等續留效。