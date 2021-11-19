梅古露莎首揚威年終賽 歷來第2年長封后 重返世界第3

嘆走過4年浮沉再返高峰

賽前世界排名第5的梅古露莎昨於年終賽決賽，遇上同樣首闖決賽、世界排名第8的干達域，以盤數6：3、7：5輕取對手，在墨西哥捧起冠軍獎盃。連同5場分組賽，她封后過程只失兩盤，具說服力的表現除帶來124萬美元（約966萬港元）冠軍獎金，亦升上世界第3。上月滿28歲的她在2016及2017年，連奪法國公開賽及溫布頓錦標賽冠軍，但之後因傷及狀態起伏陷入低潮，直至今年才逐步回到正軌。

「細威」於7年前的年終賽以33歲之齡封后，梅古露莎以28歲成為第二年長女單冠軍，賽後顯得甚為感觸，「過去的數年，我打不出應有水準，但原來我仍可以成為最佳。這項冠軍為我提升排名，新季相信會帶來好開始」。中華台北名將謝淑薇伙比利時籍的梅頓絲，則以直落兩盤敗予捷克籍的卡絲高娃及施妮雅高娃，屈居亞軍。

佐高域年終賽兩連勝晉4強

男子網球聯會（ATP）亦在意大利續戰年終賽，世界一哥佐高域在分組賽以直落兩盤擊潰俄籍球手羅比夫，挾兩連勝姿態打入4強，是其今年第50場勝仗；同組的希臘籍新星特薛斯柏斯則因傷退賽。