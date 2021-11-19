劉慕裳世界賽晉銅牌戰 舊患未癒續備戰 爭取連續兩屆踏頒獎台

劉慕裳今夏於東奧奪銅圓夢，但返港後為免傷勢惡化避戰全運，無法與最終奪銅的哥哥劉知名齊上頒獎台。她負傷訓練近3個月，昨晚於迪拜出戰世界賽女子個人形，首圈打出泊拔砦收穫24.94分，以小組首名打入第2輪賽事，再藉北谷屋良公相君獲25.3分，同樣以首名昂首晉級。這名港將隨即出戰最後一輪排名賽，藉安南大奪得25.82分，緊接出場的日本隊名將大野暉，則打出一百零八手獲27.48分，令劉慕裳只能以小組次名轉戰銅牌戰，將與埃及隊女將爭取個人第2面世界賽銅牌。

負傷熱身有保留 慶幸狀態不俗

上月滿30歲的她透露大腿後肌傷患時好時壞，為免情况惡化影響獎牌戰機會，熱身時亦要有所保留，慶幸最終狀態不俗，「今次是一次好經驗，證明原來我都了解自己的身體，懂得如何處理（傷患逆境）。賽前我按計劃準備得不錯，清楚場與場之間的應做或不應做的事，狀態亦很好」。銅牌戰明上演，她表示今日會與身處美國的教練透過視像訓練調整動作，有信心能把為獎牌戰安排的一套拳發揮出來。

港隊昨日亦有洪皓崴出戰男子個人形，他在首輪打出安南大，以23.54分首名出線，惟次輪以敖漢大收穫23.62分，在小組排名第5位，無緣再進一步。

曾綺婷女子組手遭DQ失牌

多名組手（搏擊）代表連日來亦出戰各級別淘汰賽，早前戰畢全運的「大師兄」李嘉維，在男子75公斤以下級別直入次輪，惟不敵盧森堡對手未能晉級。女將曾綺婷出戰50公斤以下級別，則先後掃走阿聯酋隊、保加利亞隊及匈牙利隊對手，不敵日本隊後落入復活賽。她在首仗面對埃及隊女將，對方突流鼻血，這名港將被判嚴重違規取消資格（DQ），上訴不成功。