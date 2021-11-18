國足搶1分 李鐵大反擊 逼和澳洲稱本可取勝 內媒批育新帥代價大

國足面對世界排名高41位的澳洲隊變陣出擊，歸化兵洛國富續擔大旗，阿蘭取代艾克森出任箭頭。澳洲隊前鋒米歇爾杜基在37分鐘接應右路傳中頭槌破門，助球隊半場取得領先。急需搶攻的國足在71分鐘，因對手禁區內犯手球獲得12碼，武磊操刀中鵠扳平。國足在這關鍵戰摘得1分，繼續排小組第5，落後第2位的日本7分，澳洲隊以11分排在可取得附加賽席位的第3位。然而洛國富這仗領黃，累積兩面黃牌，明年1月作客對日本隊須停賽。

武磊入極刑 洛國富下仗征日須停賽

李鐵賽後雖讚揚球隊達成賽前目標，但在記者會用上32分鐘大吐苦水。國足近兩仗均被安排在中立場舉行，失去主場之利，李鐵主動提及外界揶揄「有主場和沒主場差不多」一說，批評有關說法「沒腦子」他說：「這些人腦子是真的有問題的，完全不了解足球，我現在可以肯定地告訴你，有主場和沒主場是完全不一樣的。這兩場如果在蘇州踢，我們很有可能帶着6分回到家裏，這個就是區別。」

出線渺茫 記招花32分鐘吐苦水

縱然賽和強敵，內媒對李鐵的表現似乎仍不太滿意。有傳媒人在微博發帖，指國足教練團經過前5仗「各種莫名其妙地失誤，掙扎，倔強和錘煉」，這仗終正常一回，形容中國隊雖無法出線，但仍能以「攪局者」角色完成餘下4場比賽，「遺憾的是，中國足球和中國足協為了培養和鍛煉一位能堪大任的主帥，付出的代價真的太大了」。李鐵面對外界批評處之泰然，昨在賽後記者會大爆發後，在微博發帖稱「說話有點多，早早睡了，8個小時的睡眠讓我滿血復活」。他稱回國後隔離21日，「現在可以喝杯茶看看比賽了」。

（世盃外消息）