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2021年11月18日星期四
荷蘭搭尾班車直闖世盃 貝雲積迪比居功 雲迪積克感慨圓大賽夢
烏克蘭威爾斯次名晉附加賽 周六抽籤
阿根廷悶和巴西出線決賽周 賽前拉橫額撐阿古路
鄧謝配反勝東道主 印尼羽賽闖混雙16強
港隊殘疾保齡世界賽包辦2金1銅
大坂直美關注彭帥事件 稱「不應容忍任何審查」
體壇快訊：曼城文迪被加控強姦罪
電視精選
國足搶1分 李鐵大反擊 逼和澳洲稱本可取勝 內媒批育新帥代價大
日本三連勝升次席 森保一籲勿鬆懈
伊朗女足門將否認「男兒身」指控
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【明報專訊】（請看附圖）
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