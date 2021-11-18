體壇快訊：曼城文迪被加控強姦罪

文尼復操勢助紅軍迎廠

經過為期一周國際賽期，歐洲五大聯賽明晨重燃戰火，利物浦下周日於英超主場大戰「兵工廠」阿仙奴，據報為塞內加爾隊勇戰受傷的沙迪奧文尼，肋骨傷勢無礙，前晚已復操，但安德魯羅拔臣昨離蘇格蘭隊大軍，腿筋傷患情况未明，或難為「紅軍」上陣。

羽生因傷避戰俄大獎賽

距離北京冬奧揭幕只餘約3個月，但日本隊花樣滑冰金牌希望羽生結弦再傳壞消息。他昨因右足踝受傷，退出下周五展開的大獎賽俄羅斯站，是今季第二度退出此項大賽。日媒報道，26歲的他關節韌帶受傷，目前仍以下月的日本錦標賽為目標，但難言冬奧三連霸機會。

居里領勇士大勝籃網

金州勇士昨於NBA常規賽憑史堤芬居里攻入全場最高37分，包括9記3分球，作客以117：99大勝東岸勁旅布魯克林籃網，在西岸續居首。主帥卡爾賽後透露養傷兩年的球星基利湯臣，近日已展開五打五訓練，但未有復出時間表。另外，洛杉磯湖人及快艇的主場史達普斯中心，下月底將冠名為Crypto.com體育館。