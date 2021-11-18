荷蘭搭尾班車直闖世盃 貝雲積迪比居功 雲迪積克感慨圓大賽夢

G組最後一輪3隊只能活兩隊，荷蘭隊苦戰至84分鐘終由貝雲積打破僵局，這名熱刺翼鋒於補時階段一次突擊助攻前鋒迪比射成2：0完場，賽後10戰得23分，以兩分壓過次席的土耳其隊直接出線，土軍作客以2：1反勝黑山隊，獲附加賽資格。以18分排第3的挪威隊，則在養傷中的鋒線主將艾寧夏蘭特留家收看直播見證下，連續6屆無緣世盃。

迪比奠勝 冀入球兼助攻王

土耳其取次席戰附加賽

效力巴塞隆拿的迪比，與德國隊的哥列斯卡及塞爾維亞隊的杜辛泰迪治同有6次助攻，成為外圍賽「助攻王」，入12球亦睇齊哈利卡尼。27歲的他說：「閉門比賽不利己隊發揮，一直互無紀錄亦很危險，必須小心翼翼，穩固的後防應記一功。我們值得出線。」華基爾雲迪積克則顯得相當感慨，「爭取出線的壓力非常大，荷蘭隊展現真個性，這不容易，尤其是上場我們末段連失兩球被黑山隊逼和。」這名利物浦中堅上季初因膝傷無緣今夏的歐洲國家盃，明年將首戰國際大賽，「距決賽周仍遠，但我已急不及待，欲與這班球員創造一些美麗事情」。

英軍入39球冠絕世盃外歐洲區

10支直接出線球隊（見右表）中，只有荷蘭隊是唯一無緣上屆賽事的球隊，總計33個入球，僅不及39球的英格蘭隊和36球的德國隊，至於與英軍同屬不敗的球隊有塞爾維亞、瑞士、意大利、法國、烏克蘭和比利時，同在C組的瑞、意兩軍只失2球最少，失球最多的依次是46球的聖馬力諾隊、43球的直布羅陀隊，以及同是30球的摩爾多瓦隊和馬爾他隊，而聖馬力諾與直布羅陀均是10戰全敗，勝出場數最多球隊則是9次的德國隊和丹麥隊，並與法國隊和比利時隊提早直接出線。