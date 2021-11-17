體壇快訊：巴杜莎年終賽闖4強賀牛一

梁育榮亞大賽兩連勝出線

硬地滾球港將梁育榮兩個月前在東京殘奧掃走1銀1銅，日前飛抵迪拜轉戰亞洲及大洋洲錦標賽，他前晚於小組賽兩連勝出線男子BC4級4強，殘奧戰友何宛淇及楊曉林出戰女子BC3級及BC2級，分途以全勝姿態打入4強；BC1級男將龍子健及陳錦洲亦出線BC1級4強及8強。

34歲女排國手顏妮退役

34歲中國女排副攻手顏妮昨在社交網證實退役，她上周六被拍到前往遼寧體育局辦退役手續，昨表示早前助遼寧隊贏得全運銅牌，是圓滿的排球生涯謝幕戰。顏妮在2016年助中國隊稱霸奧運，但今夏出戰東京奧運未能奪牌。她在2018年世界賽成為最佳副攻，同時領軍摘銅，亦曾兩奪世界盃冠軍。

艾比度涉PSG女足遇襲案

巴黎聖日耳門（PSG）女足中場哈拉路（Kheira Hamraoui）上周乘坐隊友戴雅露（Aminata Diallo）「順風車」回家，途中突被兩漢截停打傷，戴雅露被扣查數天後昨獲釋，最新受查的是巴塞隆拿名宿艾比度。法國傳媒昨報道，哈拉路被施襲者指罵與已婚男人有染，翌日她致電法國同鄉艾比度；艾比度稱警方正調查事件，不會回應。

棍網球總會周六復辦大型賽

香港棍網球總會昨宣布，周六起一連兩天於將軍澳足球訓練中心辦賽，是自復活節後再有大型六人棍網球賽在港舉行。屆時有16支本地球隊參賽，10支男子隊爭標之餘，各隊的港將亦要為明年U21世界賽練兵。