意軍再失分淪落附加賽 邦路斯嘆歐洲冠軍成包袱 瑞士大勝搶首名

意軍因3名守將缺陣而變陣出擊，法蘭斯高阿沙比與邦路斯鎮守中路。AC米蘭中場辛度東拿利一如所料擔任正選，前線續由恩斯治尼領銜，但急於取得入球反而頻頻失誤，多次被主隊截得皮球反擊。北愛爾蘭隊下半場有中場佐治沙維利離門10碼施射，但被意軍門將基安盧基當拿隆馬救出。是役控球率達七成的意軍，最終未能打破僵局，全場12次射門下，只能與對手賽和0：0。

沙基利百戰獻助攻領瑞士過關

意大利隊得16分跌落次席，將首名出線資格拱手相讓予瑞士隊。後者同日有主將梳頓沙基利第100次代表國家隊上陣，交出兩次助攻之下，領軍主場以4：0大勝保加利亞隊，8戰5勝3和得18分，打入明年卡塔爾世盃決賽周。

邦路斯冀隊友尋回激情

自今年7月在歐國盃封王，意軍表現有所回落，先在上月的歐洲國家聯賽4強不敵西班牙隊，繼而在世盃外分組賽最後一戰斷送直接出線良機，昨仗賽後《米蘭體育報》更稱失分為「噩夢」。後衛邦路斯承認球隊備受壓力致發揮欠佳，「或許歐國盃奪冠後，球員不自覺地出現變化，甚至有些停滯不前，令我們不能以最好的方式應付這場賽事，但我的目標是明年3月（附加賽），期望球隊可尋回在歐國盃時的激情及喜悅。無論如何，這就是足球」。射手杜文尼高貝拉迪及比洛迪均認為球隊精神及士氣不變，但認同球員應為表現回落負責。

文仙尼信闖決賽周「冇難度」

沙基：壓力不比歐國盃決賽小

主帥文仙尼承認攻力疲弱，亦稱今年9月世盃外主場對保加利亞隊時失分，否則已可鎖定出線資格。他說：「我相信球隊實力仍是頂尖，現在要開始為附加賽備戰，然後取得世界盃的席位並奪冠。」75歲意大利隊前帥沙基則認為，現在並非怪責球員的時候，但在明年附加賽需認清形勢，並承認「壓力不比歐國盃決賽小」。

附加賽由12隊分成3組爭奪最後3張入場券，現已有10隊落實需於明年3月再戰，意大利隊、葡萄牙隊、俄羅斯隊等為種子隊，意味意軍或只會在附加賽小組決賽遇上葡俄等勁旅，賽事將於下周五抽籤。