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2021年11月17日星期三
三獅闖決賽周 修夫基續考察揀蟀 卡尼大四喜領軍派10蛋 兩新星開齋助破大勝紀錄
羅拔臣傷退 紅軍3將或無緣迎廠兵
卡塔爾外勞掀爭議 日做11小時掙126元
應徵中國女足主帥 陳婉婷認「有距離」
伍家朗印尼賽響頭炮 挫東道主闖16強
周冠宇投愛快羅密歐 中國F1第一人
湖人不敵公牛 「一眉」綁鞋帶不滿續戰爆粗被逐
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意軍再失分淪落附加賽 邦路斯嘆歐洲冠軍成包袱 瑞士大勝搶首名
伊巴謙批肘領黃 附加賽首戰缺陣
體壇快訊：巴杜莎年終賽闖4強賀牛一
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【明報專訊】（請看附圖）
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