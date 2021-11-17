周冠宇投愛快羅密歐 中國F1第一人

愛快羅密歐早前認簽下被平治放棄的保達斯，取代今季後退役的「冰人」雷干倫，另一意籍車手祖雲拿斯昨落實季後離隊，車隊隨即宣布下季提拔周冠宇出戰F1，據報簽約3年，亦意味明年F1車隊陣容大定。周冠宇成為首名正式征戰F1的中國車手，他透過新東家表示，出戰F1猶如夢想成真，已準備好接受最高舞台挑戰。

車隊傳獲2.6億贊助費

周冠宇今季於F2表現突出，至今贏得分站3冠1亞，暫列車手榜次席，尚餘兩站機會爭標。歐洲傳媒報道，他將為車隊帶來3000萬歐元巨額贊助費。

車隊總監Frederic Vasseur早前向英國廣播公司承認，財政是這次簽下周冠宇的原因之一，「我不知他今季最終能否贏出F2，但其潛力勝過不少經驗車手，而他成為史上首名征戰F1的中國車手，對公司及F1車壇都是重大消息，贊助商亦會感到高興」。英國廣播公司稱，周冠宇加盟之後，愛快車隊明年營運成本可達上限。