三獅闖決賽周 修夫基續考察揀蟀 卡尼大四喜領軍派10蛋 兩新星開齋助破大勝紀錄

「三獅兵團」取一分即可篤定首名出線，此役有效力阿仙奴的門將蘭斯達爾迎來國家隊「地標戰」，前線續由哈利卡尼擔任攻堅。英軍在開賽6分鐘，便由哈利馬古尼接應菲爾科頓角球頭槌破門取得領先，並在15分鐘憑對手的烏龍球拉開優勢。哈利卡尼其後在27分鐘起，15分鐘內完成「大四喜」，當中包括兩球12碼，助英軍半場以6：0遙遙領前。換邊後三獅再有伊美路維、泰朗明斯、譚美阿巴謙及布卡約沙卡取得進帳，10：0的比數使英軍打破國際賽作客最大勝仗紀錄，更追平1964年對美國隊所創下的最大勝仗紀錄。

卡尼累計16球締近百年里程碑

哈利卡尼賽後累積48個國際賽入球，與名宿連尼加並列隊史射手榜第3位，比第1位的朗尼少5球；他更以16個入球，打破佐治曉臣及甸恩分別在1908年及1927年以12球締造的英軍單年入球紀錄。主帥修夫基大讚這名上屆世盃神射手的表現，更笑稱若非在下半場將他換出，可能已超越朗尼的入球紀錄。修夫基亦表揚交出入球助攻各一的伊美路維，稱對方在這次國際賽期對自己給了很好的交代，認為他在比賽中展示出色的創造力。

伊恩胡禮：仍需累積經驗

修夫基在上屆世盃帶領英格蘭隊取得殿軍，為該隊自1990年以來的最佳成績。被問到心目中的決賽周大軍人選，他拒絕評論，「我仍沒有想得那麼遠，現在是個考慮的好時間，我們（英軍）今年踢了19場比賽，這在國家隊而言是很多，當中有很多事情要吸收」。曾替三獅上陣33次的名宿伊恩胡禮認為，英軍在外圍賽的表現近乎完美，但仍要待明年與更強的球隊對壘，累積經驗，「很多年輕球員進來（國家隊），為加里夫（修夫基）注入更多的正能量。我急不及待看見英軍在高手雲集的舞台與各列強交鋒，讓我們可看看英軍的實力究竟到哪裏」。

（世盃外消息）