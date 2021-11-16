42歲羅斯演告別戰 賽會頒傳奇獎致敬

今年退居Yamaha衛星隊SRT的羅斯，在華倫西亞站的最終戰得第10位，總成績僅得44分排第18位，是他生涯最差成績，總冠軍則由取代其過去Yamaha廠隊的22歲新星昆達拿路奪得。不過早前已稱最後一季會以享受心態完成的他表示︰「我一直不想來到這一天，因代表着自己漫長的賽車生涯將告一段落，但我肯定會享受這一刻，回顧這裏的一切。」而他在昨晨的年度頒獎禮，獲賽會頒發傳奇獎，感謝其為車壇作出的貢獻。

綽號「醫生」的羅斯，1997年以18歲之齡贏得125cc（現Moto3）世界冠軍，升班後於1999年奪250cc（現Moto2）世界冠軍，翌季獲Honda提升至MotoGP。在這電單車壇頂級賽事上，他同樣所向披靡，於2001至2003年取得三連冠後，轉至Yamaha車隊，並再連奪兩屆，寫下五連冠霸業，其後再於2008及09年封王，共贏下7屆MotoGP總冠軍，僅次8屆的名宿阿高斯天尼。

咸美頓巴西站後上壓韋少封王

另外，昨晨上演的世界一級方程式（F1）巴西站，因更換引擎被罰5格於第10位起步的平治「黑帝」咸美頓，是役戰車直路極速「超班」下，終後上力壓紅牛的「韋少」韋斯塔本封王，車手榜總成績追至落後韋少14分。