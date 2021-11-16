國足搶分還望入籍兵 鬥澳洲續爭出線 洛國富：充滿正能量

中國vs.澳洲 晚上23：00開賽

伊拉克vs.韓國 晚上23：00開賽

阿曼vs.日本 明晨00：00開賽

國足目前5戰得4分排第5（見表），少榜首沙特阿拉伯隊及次席澳洲隊9分和6分，也落後可踢附加賽的第3位球隊日本5分，出線形勢悲觀，惟在12強賽首戰吞澳洲3蛋後，國足情况向好，既僅以1球之差連負日本及沙特，也挫越南隊響勝鼓，上仗則被第4位阿曼隊逼和，而隊中攻擊手除有武磊和張玉寧外，攻守兼備的洛國富亦受內地傳媒和球迷稱讚，並質疑44歲主教練李鐵上仗在67分鐘，太早將該名33歲鋒將換出。

否認與李鐵不和 稱對方「好兄弟」

洛國富感謝球迷的支持外，也坦言在國足教練團協助下提升了狀態，「盼之後可上陣70、80分鐘，甚至更久，協助球隊」。據內地傳媒報道，他上仗被調走時曾面露不悅，不過他昨賽前表示：「我與李鐵早在河北時已合作，彼此十分了解。我不能稱他是父親，因他仍比較年輕，但他絕對是我的好兄弟、好朋友。」料李鐵將以上仗正選陣容鬥澳洲，掛帥的續是武磊，這名愛斯賓奴箭頭亦在社交媒體，寫上「在坎坷中奔跑，在挫折里涅槃」來自勉。另外，據報洛國富的廣州隊隊友高拉特已解約返回巴西，令該支財困的中超球會可節省約2.2億人民幣（約2.7億港元）薪金。

澳洲守將哈里蘇達亞重創收咧

澳洲上周四主場與沙特互交白卷，其後經歷逾12小時的機程飛抵埗阿聯酋，壞消息是效力英冠史篤城的23歲守將哈里蘇達亞，上仗因膝部十字韌帶重創，今季提早收咧，但仍有效力德甲法蘭克福的曉魯斯迪領銜。另外，同組阿曼及榜首越南，今晚亦分別在主場挑戰日本和沙特。

韓國鬥伊拉克 孫興慜冀改善攻力

A組亦有3場比賽，分別是第3位黎巴嫩迎戰第5的阿聯酋、包尾的敘利亞碰一哥伊朗，以及排第4的伊拉克對次席韓國。對於「太極虎」5仗只入5球，陣中頭號球星孫興慜說：「明顯地，我們不期望老是小勝1球，而且領前1球永遠是難踢的，因為敵軍都會像己隊般全力以赴。」