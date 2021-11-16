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2021年11月16日星期二
葡軍遭絕殺 跌附加賽爭世盃資格 C朗續食白果疑與主帥不和 施華嘆未掌控球權招敗
狂牛挫瑞典出線 安歷基：如釋重負
荷蘭生死戰迎挪威 勢變陣保首名
北馬其頓破冰 首闖附加賽
阿根廷迎巴西爭出線 美斯冀正選鬥尼馬
民主剛果挫貝寧涉違例換人 恐失出線權
足總電競總會辦選拔賽 勝出者為港戰杭州亞運
體壇快訊：勇士七連勝斷纜
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國足搶分還望入籍兵 鬥澳洲續爭出線 洛國富：充滿正能量
費達拿料缺席明年澳網 教練排除退役
42歲羅斯演告別戰 賽會頒傳奇獎致敬
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【明報專訊】（請看附圖）
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