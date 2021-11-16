體壇快訊：勇士七連勝斷纜

甸恩史密夫掌諾域治

英超暫列榜尾的諾域治昨宣布，委任甸恩史密夫任球會新帥，簽約兩年半。他表明已準備好接受挑戰，帶領球隊力爭護級。這名50歲教頭近季執教阿士東維拉，至上周日才因戰績原因被解僱。另外，據報英超將以20億美元（約156億港元）出售美國的電視轉播權予華特迪士尼及維亞康姆CBS，創海外轉播費紀錄。

阿部勇樹玉田圭司掛靴

效力日職浦和紅鑽的前日本國腳阿部勇樹宣布季後掛靴，結束23年職業球員生涯。這名40歲中場曾於2010-12年效力當時於英冠的李斯特城並擔任正選，惟其後因家庭原因決定回國，轉投浦和並效力至今。至於41歲前日本國腳前鋒玉田圭司，日前亦宣布將於季後退役，目前他效力日乙球會長崎成功丸。

河北隊球員願無薪工作

由內地房企華夏幸福注資的中超球會河北隊，上月宣布因財困暫停營運，尋求新投資者接手。球隊職球員昨發聲明，表示與球隊共同進退，願意無薪工作及參與比賽至會方轉讓完成。另外，33歲韓國隊前鋒金信煜昨落實由上海申花轉投新加坡球隊獅城水手，簽約3年。