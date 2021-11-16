葡軍遭絕殺 跌附加賽爭世盃資格 C朗續食白果疑與主帥不和 施華嘆未掌控球權招敗

兩隊賽前同得17分，憑較佳得失球居首的葡萄牙隊昨晨只需不敗即可直接出線。主場出擊的葡軍甫開賽2分鐘，貝拿度施華在前場把握尼曼查古迪積失誤搶去皮球，並助攻連拿度辛捷士先開紀錄。惟領先優勢僅維持至33分鐘，客軍的杜辛泰迪治射門省中守衛改變方向，門將魯爾柏迪斯奧將皮球撲進白界內。戰况隨後膠着至完場前，效力英冠富咸的米祖域成為「後備奇兵」，在90分鐘接應杜辛泰迪治右路傳中，伏兵尾柱近門頭槌建功，替塞軍以2：1反勝，連續兩屆躋身決賽周。

塞爾維亞反勝 A組首名奪入場券

葡軍繼2014年巴西世界盃後，再一次要出戰附加賽。隊長基斯坦奴朗拿度（C朗）賽後不禁坐在地上飲泣。主帥費蘭度山度士賽後欲跟他握手，卻遭耍手拒絕並着他離開，山度士亦就敗仗向國民致歉，強調球隊已經準備在明年3月的附加賽中擊敗對手進軍明年的卡塔爾世盃決賽周。陣中主將貝拿度施華則表示對戰果無言而對：「我們很早取得領先，但之後便停止了。我不能就此找出一個很好的解釋。」他指出球隊未能如計劃般掌控球權，反被對方主導戰况，這以葡軍擁有的人腳質素而言是難以接受。

塞軍賽後全隊職球員高興衝入球場內慶祝，贏波功臣米祖域賽後表示：「若果努力，得到回報只是時間問題。我們（塞軍）擁有良好的氣氛，這可讓我一直記住，我現在的感受難以用文字來形容。」該隊主帥史杜積高域則強調，球隊仍有力做得更好：「我一直說沒有一支對手是有翼能飛，在場上彼此對等，我們知道在里斯本的比賽如同杯賽決賽，最終我們得以取勝」。

首循環爭議詐糊被重提

兩軍在首循環交手以2：2賽和，該仗C朗在補時階段的射門被對手疑在白線內救出，但因世盃外不設視像裁判（VAR）未判入球有效。有葡萄牙球迷及傳媒是役賽後重提該爭議判決，稱若非該入球遭「偷走」，葡軍早已晉級。