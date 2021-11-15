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2021年11月15日星期一
意軍3守將退隊 征北愛迎生死戰 爭勝壓瑞士奪出線權 佐真奴陷信心危機獲納比鼓勵
法國比利時闖決賽周 麥巴比獨取4球 揚言明年領軍封王
英軍5將無緣征聖軍 干拿加歷查首入選或「地標」
荷蘭領先兩球遭逼和 迪比斥「超級愚蠢」斷送提早出線
年終賽爭第6冠 佐高域：復出感覺新鮮
體壇快訊：傑志菁英盃輪換挫港會
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【明報專訊】（請看附圖）
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意軍3守將退隊 征北愛迎生死戰 爭勝壓瑞士奪出線權 佐真奴陷信心危機獲納比鼓勵
法國比利時闖決賽周 麥巴比獨取4球 揚言明年領軍封王
英軍5將無緣征聖軍 干拿加歷查首入選或「地標」
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