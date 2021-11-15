體壇快訊：傑志菁英盃輪換挫港會

前港將湯潔芳完成港環島賽

2021帆船「香港環島大賽」昨於維多利亞港舉行，約230支參賽隊伍分批出發，由銅鑼灣起點向東順時針環繞香港島一周，競逐14個組別的錦標，賽事全程約45公里。曾三度出戰亞運的前港將湯潔芳，在退役後轉戰大帆船，昨與隊友新丁何珈穎以約3.5小時完成賽事。

廖梓苓湯芷穎挪威賽出局

香港壁球隊昨續於挪威出戰Capra Baerum公開賽，惟女將廖梓苓及湯芷穎在女子組4強，分別敗予西班牙隊及英國隊球手，無緣會師決賽，隊友黃祉謙及梁子緊接分途出擊，亦不敵西班牙隊及埃及隊球手，雙雙於男子組4強止步。

科特迪瓦壓喀麥隆居首

世界盃非洲區外圍賽昨續上演次輪賽事，D組的科特迪瓦隊在中立場以3：0挫莫桑比克隊，5戰4勝1和得13分續居榜首，以1分領先同日以4：0大勝馬拉維隊的喀麥隆隊。由於每組僅首名可晉級第3圈，意味兩軍在周二最後一輪交鋒時，科軍只要不敗便可晉級。J組的剛果民主共和國隊則以2：0擊敗貝寧隊，賽後反壓對手晉級。

塘鵝屠熊九連敗告終

賽前九連敗的新奧爾良塘鵝，昨於NBA常規賽有主力恩格林復出並攻入19分，在主場以112：101擊敗孟菲斯灰熊重返勝軌。洛杉磯快艇則在主場以129：102挫明尼蘇達木狼，球星保羅佐治攻入全場最高的28分，領軍收穫七連勝。