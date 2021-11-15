法國比利時闖決賽周 麥巴比獨取4球 揚言明年領軍封王

基利安麥巴比上半場已大演帽子戲法，其後在末段埋齋，成為傳奇射手方亭於1958年後，首個獨取4球的法國國腳，加上隊友賓施馬梅開二度、拉比奧特及基沙文錦上添花，造就法國以8球大捷。麥巴比說：「我相信大家都會很享受這場勝仗。正因我們非常尊重對手哈薩克，所以才會出現這次大勝賽果。我們的最終目標，是來年的贏得卡塔爾世盃冠軍。」至於位列D組次席、7戰積11分比法國少4分的芬蘭隊，則克服上半場尾段少踢一人的劣勢，作客3：1擊敗波斯尼亞隊。芬蘭下仗將迎戰法國隊，而只少芬蘭兩分的烏克蘭隊則作客波斯尼亞。

藍斯起孖 威爾斯大勝闖附加賽

E組的比利時憑賓迪基、恩歷克卡拉斯高及杜根夏薩特各建一功，以3：1輕取愛沙尼亞。比利時賽後7戰積19分，而以5分落後比軍位居次席的威爾斯隊，則有祖雲達斯中場艾朗藍斯破入球荒兼梅開二度，加上剛取得第100頂喼帽的加里夫巴利交出一次助攻，主場以5:1大勝白俄羅斯隊升上次席，穩奪附加賽資格。