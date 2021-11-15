意軍3守將退隊 征北愛迎生死戰 爭勝壓瑞士奪出線權 佐真奴陷信心危機獲納比鼓勵

北愛爾蘭vs.意大利

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意大利於7月歐國盃決賽作客挫英格蘭隊奪標，之後6戰錄得2勝3和1負的平凡成績，而上場世盃外打和瑞士，更令兩軍在C組同是7戰得15分，意軍雖暫以兩個得失球差優勢領前瑞士，但對賽成績欠佳，故此瑞士明晨同時間迎戰出線無望的保加利亞隊下，意軍作客北愛爾蘭最保險就是凱旋。

補選沙柏哥斯達 邦路斯續坐鎮

意軍此役續有後衛基亞連尼、中場馬高華拉堤、羅倫素柏歷堅尼、尼高路辛尼奧路及前鋒恩莫比尼等，因傷無緣出席這輪國際賽檔期外，再有守將巴斯東尼和卡拿比亞成新「十字軍」，另一守衛基斯坦奴比拉基也因私人問題退隊，主帥文仙尼已急召沙柏哥斯達入隊，但料後防4將由左至右是艾馬臣柏美尼、法蘭斯高阿沙比、邦路斯及迪羅倫素，34歲的「老大哥」邦路斯則再度肩負後場指揮若定的重任。

納比：佐真奴亦值得獲金球獎

意軍後防堪憂外，中場主將佐真奴亦恐出現信心危機。這名車路士球星上仗射失12碼，是他連續3次在國際賽「宴客」，據報賽後為此極為懊惱，但獲文仙尼及隊友後衛迪羅倫素等支持，帶領意軍奪得2006年世盃冠軍的教練納比則鼓勵道：「即使佐真奴再射失極刑，但我認為他仍值得獲得金球獎。」納比又稱意軍現在最重要是保持戰意及克服沮喪，並相信文仙尼會選出最佳陣容對抗北愛。納比又慨嘆15年前揚威世盃時選兵較現在容易，事關「當時意甲土炮球員與外援比例是65%和35%，現在卻是倒轉」。

意軍對賽北愛佔上風，近7次交鋒6勝1和，但歷來唯一一次落敗，正是在1958年的世盃外，並導致最終無緣決賽周。北愛料依重4名英超兵與意軍周旋，他們分別是後衛莊尼伊雲斯、卡夫卡特、翼衛史超活達拉斯及查馬李維士。

（世盃外預告）