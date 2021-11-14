卡尼戴帽領三獅大勝 只欠1分即闖世盃

修夫基勢加薪續約 領軍至2024年

三獅迎戰阿爾巴尼亞隊開賽9分鐘，便有曼聯隊長哈利馬古尼建功，卡尼再於18分鐘、33分鐘及上半場補時階段，施展左、右腳及頭槌完成「帽子戲法」，一球凌空車身窩利更成熱話，而佐敦軒達臣亦有入球，助英格蘭隊半場領先5：0，終以同樣比數取勝，以7勝2負居首。撇除友賽，卡尼於國際賽累積39球，超越退役射手朗尼的37球。波蘭隊亦有羅拔利雲度夫斯基梅開二度，終以4：1作客輕取開賽1分鐘已十人應戰的安道爾隊，續落後三獅3分。英軍兩天後作客聖馬力諾隊，只需1分便可力壓波蘭隊率先出線。

意大利僅和瑞士 末輪分途爭首名

至於意大利隊在C組關鍵戰，主場以1：1逼和瑞士隊，與對手同得15分，只憑得失球差優勢居首，本周初作客北愛爾蘭隊甚為關鍵。佐真奴今仗補時操刀12碼射高，近3次為意軍主射極刑全射失。而瑞士隊則會在尾輪同一時間，主場迎戰保加利亞隊。