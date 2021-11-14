球壇拆解心臟隱患 科技減悲劇 人工智能或成救命符

經歷科爾、佩亞達等球員作賽時心臟病發猝逝的悲劇，國際足協及各地足總意識到單憑常規身體檢查，效果未必理想。英足總在1997年規定16、17歲的球員必須在簽訂職業合約前接受心臟測試，但至2016年仍有8人因心臟病發去世，其中6人通過測試。此外，意甲強制規定年輕球員檢查心臟，並指測試「有效減少近九成死亡個案」，惟有批評指測試結果準確度欠佳，令「中招」球員承受不必要壓力，安排球員重新再檢測亦浪費資源。

現場急救支援勝從前

檢測未能盡善盡美，臨場應變就變得尤其重要。利物浦前隊醫、現為水晶宮運動醫療科學主管Dr Zafar Iqbal說：「比起10年前，我相信球員的確獲得更多保護。現時每場英超必須要有駐場醫生、2名救護員及急救設備，而且場地工作人員皆曾接受自動體外心臟去顫器（AED）訓練，這隨時是救命關鍵。」今夏歐國盃分組賽對芬蘭一役，曾倒臥場內沒呼吸心跳的丹麥中場基斯甸艾歷臣，正是因駐場醫生及救護員快速施行心肺復蘇，方能戰勝死神。英超鑑於艾歷臣事件，今夏宣布將資助非職業賽事足球場地，設置超過2000部心臟去顫器。

植芯惹爭議 卡斯拿斯投資AI技術

當然預防勝於治療，檢查及應急方案以外，醫療科技發展一日千里，如何利用科技盡快識別患上隱性心臟病球員，成為專家及球壇中人努力的新方向。早於2013年3月，國際足協理事會就探討能否在球衣植入芯片，一旦發現比賽球員的身體數據出現異常，即可向場邊工作人員發出警示，惟最後因有關數據可能影響換人，違反球賽公平而不了了之。兩年前因患上心臟病而提早掛靴的西班牙隊門將卡斯拿斯，早前宣布將成立初創企業，投資研究可盡早辨識心臟問題的人工智能（AI）系統，冀能避免日後更多猝死悲劇發生。