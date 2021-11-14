體壇快訊：晉峰理文足總盃揭戰幔

甸恩史密夫勢掌諾域治

英國《每日郵報》昨報道，車路士前帥林柏特拒絕英超球隊諾域治掌帥邀請，球會隨即向剛被阿士東維拉解僱的甸恩史密夫招手，並已達成協議。美媒The Athletic稱，這支榜尾球隊會於48小時內公布消息，屆時甸恩史密夫會帶同助教加盟，最快於周六在聯賽迎戰修咸頓。

港壁挪威賽4男女闖4強

香港壁球隊昨於挪威Capra Baerum公開賽打出佳績，位列8號種子的黃祉謙勇挫瑞士隊的3號種子球手，爆冷打入男子組4強，5號種子劉子均亦挫隊友梁子軒晉級。至於女將廖梓苓及湯芷穎亦分途打入女子組4強，意味2男2女港將有望爭取包辦男、女子決賽資格。

黑帝巴西站正賽罰5格

世界一級方程式（F1）巴西站昨演排位賽，平治「黑帝」咸美頓以0.438秒力壓紅牛的「韋少」韋斯塔本，在今晨的衝刺排位賽以頭位起步。黑帝昨被賽會發現戰車尾翼DRS開啟後距離多於85毫米，但韋少在排位賽後於停車區違規觸碰咸美頓的戰車，需接受聆訊，或令原本因更換內燃引擎、正賽被罰5格的黑帝避過加罰，自己亦面臨正賽被罰的代價。