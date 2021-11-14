嘆體壇健殘同工不同酬 或尋平機會意見

殘羽場地不足 訓練諸多不便

精英資助獎金遠不及健全港將

陳浩源上月在社交網撰文，表示全職殘疾港將的項目之中，只有羽毛球欠缺固定場地，因訓練時間與健全港將相撞，難長期使用香港體育學院場地，其餘時間就要自行駕車運送輪椅，移師康文署場地訓練。既缺乏固定場地，他們的體院精英資助相對健全港將亦打折扣，例如陳浩源在東京殘奧奪得獎牌，按體院文件顯示來年每月可領取2.7萬，但在奧運奪牌的健全港將，最高就可獲約4.1萬資助。他藉殘奧銅牌獲20萬元獎金，對比奧運奪銅港將可獲125萬，更是差天共地。

陳浩源表明留守港隊的目標，除了保持體能挑戰自己，爭取3年後以39歲之齡，改變殘奧獎牌顏色，亦盼為殘疾運動員爭取平等待遇，不排除向平機會尋求意見。

即使前路難行，但他憶起田徑「神奇小子」蘇樺偉，自覺有種傳承的使命感，「殘疾港將現時享有全職計劃，你看當年的蘇樺偉，他一毫子都沒享受過，但我想他會為自己的努力自豪。每代總要有人願意走出來爭取，未必在我這代得見成果，但希望可看到進步」。