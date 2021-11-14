「神奇媽媽」癌病初癒 續身教助弱勢 陳浩源放眼巴黎未忘使命

征殘奧遇母化療 摘銅淚如泉湧

9月5日的東京殘奧採訪區，陳浩源首次透露疫下備戰期間，母親因病經常出入醫院，當下大戰剛過未詳談原因，兩個月後坐在石葵樓樹蔭下，裹着頭巾的陳媽媽為此解畫，「那時我確診乳癌，初時他與醫生研究治療方案，之後我怕阻礙了訓練關鍵期，病情又穩定下來，就選擇自己去醫院。之後一年就是殘奧，我不想他辜負香港人的支持，訓練幫不到忙，唯一能夠做的就是為他減輕負擔」。

然而她又笑着說，看到兒子在電視機裏掛上殘奧獎牌，聽到「神奇媽媽」一番話更是淚如泉湧，就像治療期抑壓已久的情緒，一下子釋放出來。

母鼓勵走出截肢傷痛

成就港將第二人生

身旁的陳浩源聽着只覺心酸，憶起2008年北上公幹遇車禍截肢，摯親在廚師工作以外的時間，一直不眠不休守在病牀旁，甚至忽略家姐感受，就只照顧自己，「輪到媽媽治療期間，我做不到那時她的無微不至，訓練時感覺很難受。她經常說只是盡為人父母的本分，但我想她的中文不是太好，本分不應是如此沉重」。如今媽媽步入康復期，他算是放下心頭大石，但又忍不住向記者「投訴」，笑說母親把休養時間，填滿四出當義工的日程。

然而他心底裏其實滿是佩服之情，甚至感激媽媽自幼身教言傳，「最記得在我發生意外後，她坐在病牀邊說，『咁嚴重的意外，個天都無拎走你條命，應該是有點用的，希望你企番起身，用經歷鼓勵受苦受難的人』」。此刻回想這句說話，其實造就了香港首個輪椅羽毛球港將。陳浩源自2009年首膺香港冠軍，之後四出為港征戰贏盡榮譽，躍升世界「二哥」，亦是2019年香港十大傑青。場外的他不忘支援新生代，至今走訪逾100間學校分享，就像訪問過後的一周，又回到母校為師弟妹分享經歷。儘管所得回報遠不及為商業機構辦講座，但藉第二人生鼓勵迷惘的年輕人，他說滿足感賺回一切。

辦非牟利機構 藉羽毛球推動共融

36歲的陳浩源剛立下決心再戰2024年巴黎殘奧，但追逐頒獎台更高位置以外，還有「生命影響生命」的另一目標。他早前成立非牟利機構，以羽毛球運動推動社會共融，亦盼藉此讓施與受角色對調，協助殘疾人士參與教學工作。如今訓練與共融工作兩邊走，他與媽媽一樣把行程排得密麻麻，兩代人分途向夢想邁步，「媽媽證明老人家都可以幫人，我亦想對外界說殘疾不等於殘廢。社會推祟共融教學，不少有特殊需要的學生，若有一定自理能力，都傾向選擇主流學校，所以我希望多點入校，給予更多學生正能量」。

記者：鄭嘉慧、攝影：賴俊傑