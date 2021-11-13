西葡分途登頂 尾輪爭出線 克俄同迎生死戰 費帥領德大勝寫歷史

西班牙隊憑沙拉比亞在26分鐘射入12碼全取3分，瑞典隊雖有伊巴謙莫域回歸掛帥，卻被格魯吉亞隊中場基華拉斯基利亞下半場連入兩球而落敗。瑞典隊為直接出線，下仗作客「鬥牛軍」必須凱旋。至於葡軍雖有球星基斯坦奴朗拿度（C朗）第183次披甲，惟僅與愛爾蘭隊互交白卷，且中堅比比末段被逐，無緣下輪迎戰塞爾維亞隊的出線關鍵戰。

H組榜首俄羅斯隊及克羅地亞隊，分別以6：0和7：1大破塞浦路斯隊及馬爾他隊後，續有兩分差距，克軍若下仗主場挫俄羅斯，便可以1分反壓對方出線。賽前已出線的德國隊，在J組藉湯馬士梅拿和利萊辛尼各梅開二度，助球隊主場以9：0狂勝初段已少踢1人的列支敦士登，令費歷克成為隊史第一個首6次領軍全勝教練。

荷蘭誓保不敗提早出線

世盃外明晨續有重要賽事，G組一哥荷蘭隊作客黑山隊若不敗便可出線，落後兩分的次席挪威隊則迎戰拉脫維亞隊。E組第3位威爾斯隊迎戰白俄羅斯隊勝出，便可反超前捷克隊3分升次席，榜首比利時隊主場對愛沙尼亞隊倘不敗，亦可提早一輪出線。