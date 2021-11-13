沙維返塞有道 進攻足球可期 辣招建紀律 強調掌握時空間

觀察與思考，正是沙維做球員的成功之道，以其冇樣冇身材冇速度冇插花，就只能發揮腦袋的天賦，甚至把球場上的行為融入日常猶如呼吸。「當我進入一個房間，便會分析桌椅怎樣放，總希望坐在能看遍全屋的位置」。變態嗎？一部分而已。於哥迪奧拿麾下開始，每次巴塞訓練，除了按規定提早到場聽取戰術指令，他還主動在收操後至少多留一小時，纏着教練團討論戰術，乃典型早有生涯規劃，鐵定以教波為未來志向。

當然規劃是一回事，實踐又屬另一回事。儘管沙維執教艾薩德期間捧盃不少，但始終資歷尚淺，論賽事水平更未足以叫人信服。不過，從艾薩德的比賽風格與陣式，仍可反映沙維一些理念。首先，他沒有堅持自米高斯與告魯夫進駐巴塞以降的四三三，卻會用三二四一，而且左右中堅均由中場串演，更多時間參與進攻及高位逼搶，屬超級進取模式。即使來到巴塞勢需調節，惟主攻意欲可期。

不拘泥於控球 名宿身分換時間

其次為艾薩德平均控球率不及想像般高，並經常以長傳直接打向對手防線身後空位。其實這也不奇怪，反而更切合全能足球真義，一如上次談論巴塞時所說。「足球是什麼？是時空間（space-time）」，沙維如斯言，亦即掌控空間及時間。事實上，除卻哥迪奧拿，大概無人比沙維更明白，控球純屬手段而非終極目的。固然地波有助操控皮球繼而操控空間，但若高波更能保證順利推進，為何棄用？若能快速利用明顯空位，為何迂迴歎慢板？

有趣的是，沙維喜歡引述「告魯夫話過乜乜乜」之類基礎原則，談及哥帥卻僅涉及應用方法和細節，孰輕孰重、以誰為尊，不言而喻。目前他最需要的乃時間，幸好最不欠缺的亦為時間，看看蘇斯克查的曼聯傳奇名宿銜頭多麼好使好用便清楚。同時正因地位崇高夠壓場，他可以雷厲風行，引入辣招建立紀律，以及對醫療人員問責極速炒人。成效有待觀望，理論上則肯定最解燃眉之急。

莫財難擴軍 需助麾下「鹹魚翻生」

沒錯，巧婦難為無米炊，困擾經年的傷病潮不杜絕，教頭無法大展拳腳，巴塞也只會繼續堆積冗員嘆莫財。現有人腳夠用與否，以巴塞據報冬窗僅得一千萬歐元，似乎講都嘥氣，最簡單還是十字軍盡快復出。何况只要夠時間，不怕球員不合用。像沙維舉例，「最初看到艾比度，我灰爆……當他開始思考、觀察、發問、找答案，即成世上最佳後衛」。烏姆迪迪同樣曾獲讚為最佳中堅，會否鹹魚翻生，將成重建防線的關鍵。別忘記尚有個小將加維，有機會向沙維拜師呢！

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。