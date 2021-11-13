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2021年11月13日星期六
球隊散班潮 當打「U30球員」尋出路 羅振庭轉職瑜伽導師 偕兄拍住上
胞兄讚弟有足球天分 嘆際遇欠佳錯失黃金期
港超建功瞬間
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國足遭阿曼逼和 出線世盃渺茫
足壇快遞：巴西提早出線世盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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