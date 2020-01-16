體壇快訊：何詩蓓ISL季後賽首日接力封后

莎芭倫卡年終賽出師不利

WTA女子網球年終賽奇琴伊察組首輪，頭號種子的白俄羅斯世界二姐莎芭倫卡以直落兩盤4：6、0：6，慘負7號種子的西班牙球手巴杜莎。同組4號種子的希臘好手莎嘉里則直落兩盤挫波蘭的施維雅達拔頭籌。

公牛中鋒胡斯域染疫隔離

芝加哥公牛昨證實，已接種兩劑疫苗的星級中鋒胡斯域染疫並即時隔離，在聯盟防疫政策下，即使他能在短期內康復，亦至少需要隔離10日。至於費城76人昨於NBA常規賽主場以109：113不敵多倫多速龍，三連敗後跌至東岸第4。

孫玥聖誕辦賽推動港排發展

中國女排名宿孫玥（圖左六）自2005年退役後留港發展，這名昔日主攻手昨宣布舉辦孫玥盃，由24支女子球隊以淘汰賽形式，在下月25至27日聖誕節期間爭標。孫玥昨主持抽籤儀式，除感激贊助商支持，亦盼藉此推動本地排球運動。