傑運相隔1年復辦 首分設男女子「星中之星」

獎金加碼 取消傑青避重疊

連翊希看好男花劍隊奪獎 黃筠陶撐何詩蓓

2020年度傑運選舉受疫情影響而取消，今屆即日起至下月15日接受體育總會提名，明年1月8至30日開始公眾網上投票，結果於2月22日在灣仔會展舉行的頒獎禮公布。總獎金由往屆75萬加碼至100萬港元。

今屆傑運設4個獎項，過去的傑出運動員「八傑」，改成分為傑出男、女運動員，每組最多5人當選，各得票最多者分獲男、女子「星中之星」及8萬港元獎金，並續設「最佳運動組合」及「最佳運動隊伍」兩獎，取消了「傑出青少年運動員」等獎項。籌委會主席郭志樑解釋，體院已設傑出青少年運動員選舉，為免重疊故有所更改。

記者會安排了出戰東京奧運的滑浪風帆女將陳晞文、泳隊代表黃筠陶，以及港足新星孫銘謙出席。客串任記者會司儀的香港女子重劍代表連翊希稱，男子花劍隊顯然是得獎大熱；黃筠陶認為隊友何詩蓓於奧運贏得兩銀，預計十傑甚至星中之星獎皆為其囊中物。