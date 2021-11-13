球隊散班潮 當打「U30球員」尋出路 羅振庭轉職瑜伽導師 偕兄拍住上

文：余瑋、圖：李紹昌

羅振庭踢了6季港超一直效力元朗區球隊，見證元朗由九巴到陽光再換佳聯3次冠名，這區隊上季自降後，他轉投天水圍飛馬，操練仍在天業路公園球場。今季到飛馬退出及上月底取回欠薪，羅振庭重返元朗踢港甲，開始多線發展，除了報讀C級教練課程和兼職教波，上月還開始做瑜伽導師授課。這名右閘透露起因是2017年養傷半年，當年哥哥成為瑜伽導師，在家教他如何拉筋放鬆，「發覺保持這樣做舒緩了舊患痛楚，肌肉亦柔韌不少，有信心重拾大傷前狀態，自此有興趣學瑜伽，2019年邊踢波邊讀瑜伽課程，最終用了一年半時間完成200小時堂數考到導師牌。」他笑言上季操練後拉筋的幅度，令不少飛馬隊友驚訝。

遇元朗飛馬自降 決心多線發展

家住屯門的阿庭，過去多年長留元朗區訓練，現在每周平均3、4天要早上由屯門去荃灣瑜伽授課、晚上到將軍澳上足球教練班，來回至少兩小時車程，「做球員相比，現在確是舟車勞頓，起初有點不慣，但從中發現自己還有其他興趣，將來退役可能真的會教瑜伽多過教波」。

考教練牌待返港超 為小將待遇抱不平

羅振庭於2011年「夢想成真」計劃獲選到英國布魯克足球學院受訓4年，是繼陳俊樂及梁諾恆後第3名港將。回港後在元朗展開職業生涯，每季都有一定上陣機會，參與過3項盃賽決賽，贏得高級組銀牌及在菁英盃決賽取得入球，並在2018年10月首獲港足徵召隨隊作客印尼隊。25歲暫別職業足球，阿庭苦笑謂無法控制，「25歲話老不老，話年輕又不是，因不再是菁英盃適齡球員。這樣離開職業球圈是比預期早，未至於遺憾，只是有機會的話都想贏一次港超冠軍，但畢竟都要繼續生活」。他拒將未能落班歸咎際遇，「別人欣賞你就欣賞你，唔欣賞也無辦法，只怪自己踢波唔得。起初無班落時懷疑過是否自己能力問題，但自覺多年來已盡了力，努力過、付出過就無悔。若將來還有機會踢港超，都想畀多一次機會再試」。

問到未能港超落班的球員訴求，阿庭卻為仍在港超的小將發聲，他說：「現時留在球圈的球員其實很多都捱緊，我都是過來人，知道他們待遇是否真的夠生活。有些年輕球員可能連搭車和食飯開支都吃力，這樣還有否青年想繼續踢波？若有心搞好香港足球，是否先改善球員待遇，例如有最低工資？」

（無悔足迹）