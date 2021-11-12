三獅世盃外抗傷兵潮 3中場勢缺陣 科頓路維重聚添搶分動力

英格蘭vs.阿爾巴尼亞 開電視77台 有線601/661台 明晨03：45直播

三獅軍團昨日發聲明，表示22歲中場迪格蘭賴斯身體不適，已安排他返回球會韋斯咸治療，將無緣未來兩場世盃外出線關鍵戰，但因時間緊迫不會補選。球隊亦補充，剛施手術剝走智慧齒的車路士中場美臣蒙特，以及上場聯賽撞傷頭部的曼聯左閘勞基梳爾，同樣仍未歸隊。多間英媒報道，二人估計難在今輪迎戰阿爾巴尼亞隊時披甲，要在下周初才能隨隊出征聖馬力諾隊，而基亞利殊亦據報身體不適，雖然近日有參與訓練，但恐怕未能及時以最佳狀態披甲，另一中場加雲菲臘斯則傷癒，今仗可以候命。

修夫基67次領軍平隊史

距世盃決賽周只需4分

英軍於I組6勝2負得20分高踞榜首，以3分領前次席的波蘭隊，緊接兩仗面對實力稍遜的對手只需4分，亦足夠以小組首名直闖明年卡塔爾世界盃。主帥修夫基今仗為第67次領三獅出擊，追平於1990年離隊的已故名帥卜比笠臣。然而球隊已有拉舒福特及禾特普斯因狀態及傷病問題退隊，如今再缺少迪格蘭賴斯與基亞利殊，加上射手哈利卡尼在熱刺連續5場「食白果」，將令修夫基甚為頭痛。

曼城年輕中場菲爾科頓與多蒙特新星祖迪比寧咸，料會爭奪其中一席正選，與佐敦軒達臣及奇雲菲臘斯坐鎮中場；21歲的科頓近日則得到額外動力。他昨在社交網轉載與伊美路維的童年合照，似為得以與三獅青年軍室友重聚而興奮。首獲徵召的阿仙奴新星前鋒伊美路維，亦對首頂大國腳「喼帽」甚為期待，「這絕對是夢想成真，知道獲得補選一刻，我馬上衝落客廳告訴母親」。他又透露，得到隊長哈利卡尼的提示要保持自信，享受每一刻。

意軍迎瑞士 恩莫比尼傷退

三獅歷來5次對陣阿爾巴尼亞隊全勝，過去主場面對少5分排第3的對手亦未曾失球。而次席的波蘭隊同一時間作客安道爾隊，料在羅拔利雲度夫斯基等領軍下可輕鬆取勝。至於C組的意大利隊將惡鬥勁敵瑞士隊，主場的意軍前晚公布恩莫比尼集訓時小腿受傷，退隊返回球會拉素，領隊文仙尼隨即補選薩斯索羅前鋒施卡馬卡。兩軍同樣6戰得14分，意大利隊只藉得失球差領先居首，為免落入明年初的附加賽，誓全力爭勝以穩固首名位置。