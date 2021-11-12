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2021年11月12日星期五
安達臣認接掌港足 最快月底到埗 曾執教緬恩斯朝鮮隊 誓領軍闖亞洲盃決賽周
謝拉特離格流接掌維拉 簽約3年半
干地改善熱刺體能 球員禁食三文治蛋黃醬
籃總稱職員按錯掣 銀牌決賽計錯分將檢討
韋少再獻三雙領湖人滅火 占士料兩周內復出
不忿被搶正選 PSG女將涉買兇襲隊友
體壇快訊：彼絲高娃年終賽反勝響頭炮
電視精選
三獅世盃外抗傷兵潮 3中場勢缺陣 科頓路維重聚添搶分動力
日本小勝越南 榜首沙特失分被追近
美斯痊癒復操 征烏拉圭勢任正選
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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安達臣認接掌港足 最快月底到埗 曾執教緬恩斯朝鮮隊 誓領軍闖亞洲盃決賽周
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