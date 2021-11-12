安達臣認接掌港足 最快月底到埗 曾執教緬恩斯朝鮮隊 誓領軍闖亞洲盃決賽周

港足芬蘭籍前帥麥柏倫今年6月約滿後，足總展開全球招聘，行政總裁譚秋朗上月初透露已決定人選及開出聘約。安達臣前天向足球轉會消息網站《transfermarkt》德國版確認，他已獲得聘約，將出任港隊主教練；此前已有挪威及韓國傳媒先後披露，這名朝鮮隊前主帥將會執教港足。安達臣於2016年5月起執教朝鮮隊接近兩年，是朝鮮隊歷來首名外籍教練，他之後接掌韓職球隊仁川聯不足一年就被辭退，於2019年4月賦閒至今。

離韓職後賦閒逾兩年

了解足總闖2034世盃計劃

他回應《transfermarkt》時說：「作為教練，沒有比賦閒在家感覺更差。當我收到香港足總查詢時，立即就想嘗試，過程中與足總洽談建立互信，以及這裏的可持續發展，讓我留下深刻印象。」他稱短期目標會爭取協助港足晉身2023年亞洲盃決賽周，並了解香港足總希望打入2034年世界盃決賽周的長遠計劃，認為需要有全面發展概念才有機會成功。亞洲盃外圍賽延期後，港足預定明年6月才出戰第3圈外圍賽，新帥將有半年時間備戰。

貝鈞奇稱合約「八八九九」

料隔離後下月亮相

香港足總回覆本報查詢時稱暫未有回應，有最新消息會再作公布，但足總主席貝鈞奇確認，雙方基本已達成共識，進度「八八九九」，待談妥合約條文細節後，這名港足新帥最快本月底抵港，連同隔離料下月才可公開亮相。他認為，安達臣執教經驗豐富，曾任朝鮮隊主帥及熟悉亞洲足球。此前另有報道披露，港足主帥最後3名人選中，安達臣是大熱門，其餘二人為曾執教菲律賓隊及蒙古隊的德國籍教練米高韋斯，以及本地教練郭嘉諾。安達臣於2018年3月約滿離任朝鮮隊後，當時有挪威傳媒報道他有興趣執教港足，而他曾兩度帶領朝鮮隊來港出戰，包括2016年11月東亞盃外圍賽及2017年6月亞盃外。

挪威前國腳 曾膺德甲神射手

安達臣是挪威前國腳前鋒，為國家隊上陣27次入5球，球員時代曾效力紐倫堡、法蘭克福、杜塞爾多夫及漢堡等德國球隊，於1989/90年球季為法蘭克福攻入18球，成為德甲神射手。他在掛靴後曾接過現任利物浦領隊高普的帥印，於2008/09年球季在德乙執教緬恩斯一季。