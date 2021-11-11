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2021年11月11日星期四
狂牛殘陣征希臘 出線世盃只許勝 傷兵多攻力打折扣 落後瑞典2分爭首名被動
三獅誓首名出線 蒙特剝智慧齒避戰阿爾巴尼亞
國足中立場鬥阿曼不容有失 武磊福地爭入球
巴西誓取哥倫比亞提早出線 古天奴獲重召
哥迪奧拿稱難阻史達寧離城投巴塞
賓西蒙斯改變初衷 願接受76人隊醫心理治療
拉度簡露敗陣提早收爐 證聘德籍名師迎新季
體壇快訊：蔡穎姿高文莉膺帆船亞洲冠軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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